Samuel García: Vamos a pintar de naranja "fosfo fosfo" a todo México

Parafraseando a su esposa, Mariana Rodríguez, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García (Movimiento Ciudadano), aseguró que para 2024 su partido ocupará puestos de poder en los 32 estados de la República, que les permitirá pintar de "fosfo fosfo" a todo México.

"Ya tenemos presencia en 29 estados de la República, y lo mínimo que podemos hacer si queremos ganar el 24 es ponernos a trabajar, vamos a pintar de naranja, fosfo fosfo, todo México", declaró durante la sesión del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano que se realiza en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Expuso que su gobierno será un ejemplo a nivel nacional, trabajador, entrón, y federalista; "vamos a demostrar de qué estamos hechos".

El neoleonés advirtió que de cara a las elecciones presidenciales, Morena va a meter miedo para que no regresen los del PRI, y al mismo tiempo los del "PRIAN" dirán que con ellos las cosas estaban mejor, y van a meter miedo para que no se quede Morena.

"Movimiento Ciudadano no va a meter miedo, va a inyectar la esperanza a este país desquebrajado y dividido que ansía cambiar, que ansía futuro, que ansía progreso. Les digo que Movimiento Ciudadano es la tercera opción, con esperanza, con alegría y con mucho trabajo vamos a salir adelante en las elecciones de 2022, vamos a arrasar en 2023 y vamos a llegar muy fuertes en la de 2024. Que no quede duda que Movimiento Ciudadano es el futuro de México, está en nosotros convertirnos en el mejor gobierno de este país", aseveró.

Investigación de FGR, "puro humo"

Al término de su discurso, dijo a EL UNIVERSAL que la presunta indagatoria en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por uso ilícito de recursos en su campaña, "fue puro humo".

"Nunca hubo nada, no llegó ningún requerimiento y ninguna cita, fue puro humo", declaró.

También recordó que esta semana se reunirá en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Me voy a reunir con él el miércoles a las 10:00 de la mañana, estamos en un ánimo muy optimista de que esa reunión va a traer grandes proyectos para Nuevo León, y sin duda si a Nuevo León le va bien, le va bien al país", concluyó.