Sánchez Cordero llama a replantear justicia para menores

A una semana de que se diera a conocer el caso de dos niños descuartizados en una vecindad del Centro Histórico de la Ciudad de México, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que este caso es un indicador de que debe de continuar trabajando hombro a hombro de los tres órdenes de gobierno para garantizar la protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Al participar en la inauguración del foro internacional "Desafíos de la Justicia para Adolescentes en México", Sánchez Cordero indicó que es necesario trabajar para construir un sistema que genere alternativas para lograr una exitosa reinserción de aquellos jóvenes que cometieron algún delito.

"Quiero decirles que casos dolorosos, como el de los adolescentes asesinados hace pocos días en el centro de la Ciudad de México, son indicadores de que tenemos que seguir trabajando hombro a hombro en los tres niveles de Gobierno.

"Efectivamente, necesitamos trabajar juntos, necesitamos trabajar para construir un sistema que genere alternativas para lograr una reinserción a la sociedad que sea sensible, pero también plena y exitosa", declaró.

La secretaria de Gobernación llamó a un replanteamiento del sistema de justicia para menores, pues señaló que es necesario acabar con prejuicios y estereotipos que hay alrededor de menores en conflicto con la ley.

"Hay pocas cosas tan dolorosas para una nación como que sus niñas, niños y adolescentes se unan a las filas del crimen y acaben teniendo conflictos con la ley debido a las condiciones de pobreza y marginalidad en la que muchos de ellas y ellos viven.

"Por ello, un replanteamiento de dicho sistema de justicia es necesario para acabar con los prejuicios, los estereotipos que rodean a las y los jóvenes en conflicto con la ley y para ver a las sanciones más como procesos socioeducativos que les otorguen herramientas para recuperar sus proyectos de vida", apuntó.

Reconoció que esto implica un trabajo profundo para todos los involucrados "pero sobre todas las autoridades y todas las personas que trabajan en el sistema de justicia para adolescentes".

"Asimismo conlleva una transformación, esta transformación tiene que ser en el pensamiento público para dejar de ver a las y los jóvenes que cometieron un ilícito como delincuentes y como merecedores de sanciones que funcionan con una lógica punitiva y carcelaria", agregó.

Sánchez Cordero manifestó que desde la Segob se trabaja para garantizar que la gobernabilidad democrática sea efectiva para toda la población, pero apuntó que "para nosotros la población infantil y juvenil es un grupo muy importante, al cual debemos no solo proteger, cuidar, si no priorizar a la hora de generar políticas públicas".

"Si no hacemos algo para evitar que cada vez más menores de edad engrosen las filas del crimen organizado, habremos fallado como sociedad", refirió.