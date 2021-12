Sancionan violencia política de género contra edil en Oaxaca

OAXACA, Oax., diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) determinó sanciones con multas equivalentes a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) contra tres ciudadanos que ejercieron violencia política de género contra Sonia Luis Gallegos, presidenta municipal electa de San Dionisio del Mar, región Istmo de Tehuantepec.

Este tipo de violencia fue cometida por los ciudadanos Jorge Luis Ramírez Jiménez, Jorge Castellanos Pinos y Alejandro Orozco Gutiérrez, quienes de acuerdo con el tribunal tenían, con estas conductas, el claro propósito de desestabilizar políticamente el municipio.

"E inclusive deslegitimar a Sonia Luis Gallegos como presidenta electa, al referir en sus asambleas informativas que no reconocían el triunfo de la hoy denunciante, y que ya estaban las impugnaciones, además, que todos los candidatos estaban en las mismas condiciones", señaló en un comunicado.

Este resolutivo también concierne a las secretarías General de Gobierno (Segego) y de Seguridad Pública (SSPO) a efecto de que el día de la toma de protesta, prevista para el 1 de enero de 2022, garanticen que la misma se realice en calma y brinden la seguridad correspondiente en favor de Sonia Luis Gallegos.

"A través del Procedimiento Especial Sancionador con clave: PES/146/2021, este Tribunal obtuvo pruebas de que la presidenta municipal electa de San Dionisio del Mar recibió amenazas de ser linchada, además, le cerraron los accesos del pueblo para que no saliera a recibir su constancia de mayoría, después de resultar como candidata electa; sin embargo, estas acciones no le impidieron a la actora recibir dicha constancia, no obstante, posterior a su recepción, no la dejaban entrar al municipio".

El TEEO señaló que en la diligencia de ratificación, la denunciante agregó que subsistían comisiones de vigilancia que se instalaban en los accesos del municipio y que no permitían que caminara libremente por su comunidad.

Dichas comisiones también realizaban rondines dentro y fuera de la población y alrededor de su domicilio, tanto de día como de noche, con intimidaciones y amenazas a su persona, atentando contra su seguridad personal.

Las magistradas y el magistrado del TEEO advirtieron que estas acciones constituyen violencia psicológica contra Sonia Luis Gallegos, con la intención de menoscabar el ejercicio de su derecho político-electoral.

Por ello, el Pleno dictó en esta sentencia, diversas medidas de reparación integral y dejó subsistentes las medidas cautelares decretadas en autos.