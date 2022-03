Sandra Cuevas regresa a la alcaldía

Ciudad de México.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, alcanzó un acuerdo reparatorio con los tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a quienes agredió el pasado 11 de febrero, con lo cual, y luego de ser obligada por el juez del caso a disculparse públicamente, regresó a sus funciones al frente de la demarcación.

A su salida del Reclusorio Norte, Cuevas ofreció la disculpa pública a los agentes; sin embargo, dijo no aceptar la responsabilidad de los hechos.

"Me disculpo pero no reconozco los hechos, me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco, si ellos consideran un daño sin reconocer, insisto que haya hecho algún daño a los compañeros", añadió Cuevas.

"Me disculpo, pero no reconozco los hechos, lo hago por los habitantes de Cuauhtémoc, quienes votaron por mí y los que me han apoyado", declaró.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) expuso que una vez que la alcaldesa se disculpara, se suspenderían las medidas cautelares dictadas, como la suspensión del cargo. Además, deberá pagar el costo de un radio de transmisión y un teléfono celular.

"Asimismo, deberá someterse durante seis meses a tratamiento sicológico y tendrá que abstenerse de molestar a las víctimas. Las terapias estarán orientadas al manejo de la ira y las emociones. La alcaldesa también deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación u opinión por cualquier medio de difusión y redes sociales con relación a los hechos, las instituciones y mandos policiacos, durante el proceso que se autoriza la suspensión, con excepción de la disculpa pública que ofrecerá el día de hoy [jueves]", precisó el vocero de la FGJ, Ulises Lara.

Como parte del acuerdo reparatorio, la alcaldesa pagará 30 mil pesos a cada una de las víctimas, monto que deberá cubrir el próximo 28 de marzo.

Cuevas adelantó que la licencia que solicitó ante el Congreso capitalino por 15 días queda suspendida, por lo que este mismo viernes se reintegra a sus actividades como funcionaria.