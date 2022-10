Sansores acusa a Monreal de ser un traidor

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió esta noche en su programa "Martes del Jaguar" una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además acusó al senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.



"La guerra sucia la empezó en 2021 en la Ciudad de México cuando Monreal traicionó a Morena y operó para la derecha entregándole la mitad de las alcaldías, hasta la Cuauhtémoc", dijo la Gobernadora de Campeche luego de exhibir los mensajes de Whats App entre Monreal y "Alito", como también se le conoce al líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Laya Sansores acusó a Monreal de ser "un doble agente" porque, dijo, cuando eres líder de una fracción parlamentaria, en este caso de Morena, eres persona de todos las confianzas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Cuando tú eres el líder de una fracción, eres gente de todas las confianza del Presidente; él no lo es y su voto de abstención es de cobardes", dijo.

La gobernadora se refirió a la abstención de voto que el Senador morenista realizó el pasado 9 de septiembre cuando el Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Guardia Nacional con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención: la de Monreal Ávila.

La gobernadora de Campeche aseguró que ella no espía a nadie, que la información le llegó. "Yo no espió a nadie, a mi me cayó la información, pero aquí lo que se demuestra es que trató de encubrir [a ´Alito´] y por tanto actuó contra los campechanos, y si Monreal quiere demostrar que lo espié a ver cómo le hace".

"O pide perdón, una disculpa y se acaba su doble juego, o que se defina", añadió.