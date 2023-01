Santiago Creel reitera "quiero ser Presidente"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- El Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, llegó a la reunión plenaria de su partido, Acción Nacional.

Desde Tamaulipas, reitero que quiere ser el candidato albiazul para la Presidencia de la República, y afirmó que lo quiere porque pretende "reconciliar al país".

"Estoy listo, decidido, animado, y totalmente ya esperando que se abra el registro de candidatos, y reitero, voy a ser el primero en registrarme. Quiero tener el honor de representar el partido acción Nacional, a la alianza va por México, al PRI, al PRD y al PAN", sostuvo.

El legislador detalló que México está completamente dividido, Por lo que la reconciliación resulta urgente.

"¿Y porque lo quiero ser? (Presidente) primero, porque quiero reconciliar al país, este país tiene un Presidente de la República que debería de unir a los mexicanos, un Presidente que debe de construir, pero que ha destruido instituciones y programas, desde el Seguro Popular y nos dejó sin medicamentos y ahora quiere destruir hasta al árbitro electoral", aseveró.

Creel Miranda recordó que desde el Congreso, la oposición frenó la reforma eléctrica, reformas en materia de militarización, "y vamos a frenar la destrucción de nuestro árbitro electoral, no estamos mancos y vamos con todo".

Agregó que está listo para ser el candidato y no le teme a ningún rival de Morena, pues dijo, "todo son títeres de un titiritero que se llama Andrés Manuel López Obrador".

"Yo reto a cualquiera de las 'corcholatas' a que contradiga al Presidente en lo que sea. Nada más le pregunto, ¿Quieren seguir destruyendo al país? ¿Quieren seguir con la misma política económica cuando el país no ha crecido? ¿Quieren seguir con la misma política de seguridad que ha dejado más de 147 mil muertos?", cuestionó.

Por ese motivo, el panista insistió; "me da igual quien sea, porque representan exactamente lo mismo, yo voy con todo, con mi experiencia, con mis resultados y con la convicción de cambiar al país".