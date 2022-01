Santiago Nieto es ratificado como investigador II en el SNI

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), informó que fue ratificado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como investigador nacional nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

"Una vez más tengo el alto honor de recibir esta distinción. La vocación académica debe ir orientada a analizar y generar propuestas para resolver los problemas nacionales", escribió Nieto en redes sociales.

La ratificación de Santiago Nieto se da luego de que en octubre pasado, científicos pidieron a Conacyt que investigara a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por plagio.

El 28 de octubre del año pasado, más de 70 investigadores del SNI enviaron, en formato electrónico, una carta a la Junta de Honor para solicitar que revisara el caso de Gertz Manero, investigador nacional III, por "faltas a la integridad científica, en la modalidad de plagio".

En la carta, firmada por 77 investigadores de todas las áreas del conocimiento, pertenecientes a 35 entidades académicas distintas, se refiere que Gertz Manero "mostró como documentos probatorios de su trabajo académico al menos dos libros con abundantes plagios, entendidos éstos como la acción de presentar un texto ajeno como propio, sin ningún tipo de signo o de aviso que remita a la obra del autor original".

Añadieron que la conducta del fiscal general de la República "avería la ética consustancial al trabajo académico pues, además de quebrantar el sistema mismo del conocimiento y su transmisión, viola los derechos morales y patrimoniales del verdadero autor y, al erradicar su mérito, lo hace sujeto de discriminación, lo mismo que al lector al que desea engañar".

Los firmantes, en su gran mayoría integrantes del SNI, 55 investigadores Nacionales III (siete de ellos eméritos); 17 investigadores nacionales II y cuatro investigadores nacionales 1, agregaron que en otras ocasiones, frente a casos similares, el Conacyt ha aplicado el Reglamento, señalando que "no tolera faltas éticas que ponen en duda la integridad del SNI", pues traicionan "la confianza en la buena fe de los investigadores" y "procedió a cancelar el nombramiento como Investigador Nacional y a aplicar sanción por 20 años".

"Dado que tanto el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, como la directora del Conacyt, Dra. María Elena Álvarez-Buylla, han convocado a la honestidad y a combatir la corrupción en todas sus formas, y dado que el plagio académico es una forma de corrupción, denunciamos estos hechos para el bien del SNI, la comunidad científica y el pueblo en general y exigimos se le dé debido proceso", añadieron los investigadores en la carta.

---Santiago Nieto vs Gertz Manero: el origen del pleito

El pasado 6 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó que la UIF documentó que Gertz Manero gastó en un año más de 109 mdp en autos de lujo. Por otra parte, la FGR recibió una denuncia por cuatro casas de Santiago Nieto, en 25 meses, en los cuales fue servidor público.

Según el columnista de este diario, Mario Maldonado, la disputa entre ambos se remonta a "principios del sexenio, incluso desde el periodo de transición, en los tiempos en que la designación de los puestos clave en el gabinete de seguridad enfrentó las aspiraciones de ambos funcionarios".

Pero la confrontación entre Gertz Manero y Santiago Nieto se ventiló en enero del 2020, cuando el fiscal general de la República acusó a "ciertas unidades del gobierno" de revelar información antes de tiempo y entorpecer su trabajo.

"(La FGR) ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia y qué bueno que usted lo señala, porque hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno que no respetan esa presunción", expresó el fiscal durante una comparecencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en una conferencia mañanera que "Santiago (Nieto) no hace nada sin consultar al Presidente".

Para julio de 2020, la disputa entre la UIF y la FGR se ilustró con la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en Estados Unidos. Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, confirmó la noticia en Twitter, antes que la dependencia a cargo de Gertz Manero.

Dos días después, Gertz dijo en una entrevista que la UIF no debía tener atribuciones de autoridad para congelar cuentas. Sin embargo, Santiago Nieto nunca mencionó al fiscal más que para felicitarlo en redes sociales cuando fue designado en la FGR.