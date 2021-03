Sara Aldrete, la Narcosatánica, amadrinó a Paola Durante en prisión

La vida de Paola Durante estuvo marcada por el maltrato y la mala fortuna desde niña, pero a los 24 años, fue llevada a prisión acusada de estar relacionada con el asesinato de Paco Stanley, con quien trabajaba en televisión.

Paco fue asesinado el 7 de junio de 1999 afuera del restaurante "El Charco de las ranas", en la Ciudad de México, y tanto Paola como Mario Bezares fueron llevados a prisión poco después por este acontecimiento.

En una entrevista con Yordi Rosado publicada en su canal de Youtube este domingo, la modelo compartió cómo su vida dio un giro interesante e inesperado cuando fue acusada de participar en el plan de asesinar al conductor, pues ella encontró en la cárcel amistad, protección, compañerismo y crecimiento, algo que muchas veces le fue negado en libertad.

Contó que cuando la metieron en prisión le dijeron que la iban a bajar a población, es decir, con las demás reclusas, y que allí le iban a hacer "cobijazo": envolverla con una cobija y golpearla fuertemente. Ella estaba aterrada pero no pudo evitar ser llevada a población, donde se llevó la sorpresa de su vida.

"Bajé con mucho miedo y de repente veo a una mujer de 1.80, de ojos amarillos, y me dice ´qué onda, yo soy Sara Aldrete -la narcosatánica- y soy tu madrina, voy a protegerte y te voy a llevar a todos los dormitorios, quiero que conozcas el reclusorio´, y yo así de ¡no! Pero me dijo que estuviera tranquila, que me iba a defender", recordó.

Aldrete, sentenciada a 50 años de prisión por ser parte del grupo delincuencial Los Narcosatánicos, señalados de asesinar y descuartizar a sus víctimas, así como usarlas en rituales satánicos.

En prisión me sentía respetada, me sentía alguien: Paola Durante

Paola Durante relató que en prisión nunca le hicieron algo feo, y que al contrario, sus compañeras le dieron más seguridad en sí misma, dejó de usar maquillaje para tapar su color de piel (porque es muy blanca), se volvió católica porque sus compañeras le dijeron que necesitaba tener fe para sobrellevar su situación, aprendió a rezar el rosario y hasta fue madrina de lazo de dos reclusas que se casaron.

"Yo, de hecho, le dije una vez a mi mamá que me sentía más segura adentro que afuera, que adentro todas me querían y me respetaban, yo no me sentía sola, me sentía acompañada, me sentía alguien", dijo a Yordi.

Desde niña, Paola Durante sufrió por ser demasiado rubia y no sólo eso, también la agredían físicamente y alguna vez hasta le llegaron a sacar sangre. Nunca le pudo decir a su madre. Por otro lado, el hombre que ella pensaba que era su padre resultó que sólo lo era de su hermana menor, y eso explicaba por qué siempre la golpeaba y humillaba.

Nunca se sintió merecedora de nada, ni bonita, ni tan capaz. Se embarazó de un hombre que no la quería cuando tenía alrededor de 18 años, y después de ser mamá y afrontarlo sola, cayó en depresión y tuvo que aplicarse más para trabajar como edecán. Por ello, es curioso que en el lugar menos esperado encontrara cosas positivas.

También agregó durante la entrevista que muchas reclusas contaban que eran inocentes, pero que estaban allí por los hombres. Ella se identificaba de alguna manera, ya que estaba en prisión por Paco Stanley, aunque ella tratara de defender su inocencia.

Cuando por fin le dieron la libertad por falta de pruebas, regresó a la cárcel para despedirse de sus amigas y hacer el papeleo necesario, donde tuvo otra experiencia que dijo, nunca olvidará.

"Llegué y les enseñé los dedos porque cuando llegaban con los dedos manchados era porque ya te ibas. Me dijeron que cuando me fuera no volteara aunque tuviera muchas ganas de hacerlo -porque las quería mucho y eran como hermanas para mí-, todas gritaron de emoción y escuché cómo lloraban, pero no voltee", recordó.

Próximamente saldrá una serie de televisión donde se revelarán los detalles de todo lo que vivió en ese 1999.