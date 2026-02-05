Sarampión afecta a varios municipios de Hidalgo
Hidalgo enfrenta brote de sarampión con siete casos confirmados en Pachuca, Actopan y Santiago de Anaya. Se activan medidas de contención.
PACHUCA, Hgo., febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Hidalgo registra a la fecha siete casos confirmados de sarampión, distribuidos en tres municipios, donde se han identificado tres menores de edad y cuatro adultos, por lo que autoridades hicieron un llamado a las personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación para que acudan a inmunizarse contra este padecimiento.
De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, hasta el momento se han registrado siete casos y cero defunciones. Los contagios se localizan en el municipio de Pachuca, que concentra tres casos: una niña de un año considerada el primer caso identificado, un bebé de siete meses y un hombre de 31 años de edad.
Actopan mantiene dos casos: una mujer de 21 años y otra de 30 años, mientras que en Santiago de Anaya se reportan una mujer de 48 años y un niño de cuatro años. La presencia de la enfermedad tanto en infantes como en adultos representa una alerta para la población, ya que confirma que el virus puede afectar a personas de cualquier edad que no cuenten con vacunación.
Ante ello, se señaló la necesidad de inmunización para menores de edad y personas que no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido. Se informó que, en Hidalgo, durante 2025, se aplicaron 139 mil 162 dosis contra sarampión, de las cuales 71 mil 941 correspondieron a vacuna triple viral.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo, 67 mil 219 dosis fueron de vacuna doble viral, y dentro de estas se aplicaron 33 mil 016 dosis a población de un año de edad. En lo que va de 2026, del 1 al 28 de enero, se han aplicado 12 mil 703 dosis, que incluyen 10 mil 305 de triple viral y 2 mil 398 de doble viral, con 2 mil 073 aplicaciones dirigidas a menores de un año.
Entre las acciones de contención, autoridades informaron que se han activado cercos de vigilancia epidemiológica, monitoreo de coberturas y búsqueda activa de contactos para frenar la cadena de propagación. Además, se exhortó a la población a revisar cartillas y completar esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad.
no te pierdas estas noticias
Sarampión afecta a varios municipios de Hidalgo
El Universal
Hidalgo enfrenta brote de sarampión con siete casos confirmados en Pachuca, Actopan y Santiago de Anaya. Se activan medidas de contención.
Colaboradores del presidente de la Suprema Corte son captados limpiándole los zapatos
Pulso Online
La polémica surge en la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución al ser captados los colaboradores del presidente de la Suprema Corte limpiándole los zapatos en medio de los asistentes.
Ricardo Monreal confirma que la reforma electoral no eliminará a los plurinominales
El Universal
Monreal revela que la propuesta de reforma electoral no contempla la eliminación de los plurinominales, manteniendo la representación proporcional.