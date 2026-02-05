Sarampión afecta a varios municipios de Hidalgo

PACHUCA, Hgo., febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Hidalgo registra a la fecha siete casos confirmados de sarampión, distribuidos en tres municipios, donde se han identificado tres menores de edad y cuatro adultos, por lo que autoridades hicieron un llamado a las personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación para que acudan a inmunizarse contra este padecimiento.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, hasta el momento se han registrado siete casos y cero defunciones. Los contagios se localizan en el municipio de Pachuca, que concentra tres casos: una niña de un año considerada el primer caso identificado, un bebé de siete meses y un hombre de 31 años de edad.

Actopan mantiene dos casos: una mujer de 21 años y otra de 30 años, mientras que en Santiago de Anaya se reportan una mujer de 48 años y un niño de cuatro años. La presencia de la enfermedad tanto en infantes como en adultos representa una alerta para la población, ya que confirma que el virus puede afectar a personas de cualquier edad que no cuenten con vacunación.

Ante ello, se señaló la necesidad de inmunización para menores de edad y personas que no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido. Se informó que, en Hidalgo, durante 2025, se aplicaron 139 mil 162 dosis contra sarampión, de las cuales 71 mil 941 correspondieron a vacuna triple viral.

Asimismo, 67 mil 219 dosis fueron de vacuna doble viral, y dentro de estas se aplicaron 33 mil 016 dosis a población de un año de edad. En lo que va de 2026, del 1 al 28 de enero, se han aplicado 12 mil 703 dosis, que incluyen 10 mil 305 de triple viral y 2 mil 398 de doble viral, con 2 mil 073 aplicaciones dirigidas a menores de un año.

Entre las acciones de contención, autoridades informaron que se han activado cercos de vigilancia epidemiológica, monitoreo de coberturas y búsqueda activa de contactos para frenar la cadena de propagación. Además, se exhortó a la población a revisar cartillas y completar esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad.