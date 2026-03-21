SAT asesta golpe a las donatarias

Ciudad de México.- Más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, de acuerdo con un documento difundido por la dependencia.

El motivo del SAT para revocar la autorización de donatarias autorizadas a la mayoría de esas organizaciones civiles fue porque "no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes".

Según la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y las regulaciones del SAT, si la organización no recupera su autorización en un plazo de 12 meses, está obligada por ley a destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada.

En el listado se incluyen organizaciones como Mexicanos Primero, creada en 2005 y enfocada en la promoción del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes; México Evalúa, dedicada al análisis de políticas públicas, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad, especializado en temas de desarrollo económico y competitividad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La información forma parte de un documento oficial en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla las organizaciones a las que se les revocó la autorización para recibir donativos deducibles, así como aquellas que fueron dadas de baja del registro.

ONG consultadas por El Universal rechazaron ser un sector que no pague impuestos o que no cumpla con los requisitos marcados por el SAT. Y reconocieron que esta situación los afecta no sólo en la percepción de donativos sino en demostrar a la sociedad la causa por la cual están trabajando.