SAT rechaza pruebas de 14 contribuyentes señalados como factureros

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT), rechazó las pruebas de 14 contribuyentes que fueron señalados como factureros.

Informó que luego de que se les notificó que se había identificado que usaron facturas electrónicas para comprobar operaciones inexistentes, tuvieron oportunidad de demostrar que no era verdad.

Posteriormente, esos contribuyentes sí aportaron argumentos y/o pruebas, pero no desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción.

De ahí que el SAT actualizó definitivamente la situación en la que se encuentran y publicó su nombre o razón social y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en el listado global definitivo de los que utilizan comprobantes fiscales por internet sin contar con activos, personal e infraestructura para operar.

---Factureras que no lograron salir de la lista negra

Se trata de Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios en Mérida, Yucatán.

También presentaron pruebas para salir de la lista negra de factureros, una empresa de Cancún de servicios de consultoría en administración; de Puebla, de servicios de contabilidad y auditoría; otra en Tamaulipas otra de comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general.

De Naucalpan en el Estado de México y de Oaxaca empresas de Servicios de consultoría en administración 100% y servicios de contabilidad y auditoría.

Una más en Puebla dedicada a promover espectáculos artísticos, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones para presentarlos.