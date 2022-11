Saxofonista Elena Ríos denuncia violencia institucional ante FGR

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- María Elena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña sobreviviente de un intento de feminicidio cometido mediante un ataque con ácido, presentó este martes una denuncia por violencia institucional ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que su caso sea atraído por esta instancia, pues acusó que en Oaxaca no ha avanzado de la etapa intermedia a más de tres años del atentado contra su vida.

Mediante una conferencia de prensa a las afueras del Palacio Nacional, la joven denunció una serie de inconsistencias y arbitrariedades en su caso, así como un adeudo del gobierno estatal por los tratamientos médicos a los que se ha sometido que asciende a 150 mil pesos y no ha sido finiquitado.

La saxofonista también recordó que las medidas de protección que le otorga la Secretaría de Gobernación (Segob) sólo aplican en Ciudad de México y los recorridos a su estado natal y aseguró que es una desplazada más por la violencia pues no puede radicar en su entidad.

Ríos Ortiz es sobreviviente de un ataque con ácido cometido en agosto de 2019 en Huajuapan de León por el cual han sido detenidos cuatro hombres, incluido el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como autor intelectual del ataque; sin embargo, hay un quinto agresor que sigue prófugo: Juan Antonio Vera Hernández, hijo del político priista.

Ante ello, la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la FGR y a su salida de la fiscalía aseguró que seguirá con su lucha de justicia hasta instancias internacionales.

Reiteró que de ser necesario acudirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. "Si México no me hace justicia, hay una Corte Interamericana que lo va a hacer; piensan que me van a cansar, pero paciencia tengo", afirmó.