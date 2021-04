Scherer lamenta sus dichos de "taparle la boca a los reporteros"

A través de redes sociales, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo federal, lamentó sus dichos expresados este martes contra reporteros, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

Scherer lamentó la frase "coloquial" y pidió que no se confunda con un llamado a la censura.

"Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello", escribió el consejero jurídico.

Al hablar sobre los apercibimientos, multas o arrestos del Instituto Nacional Electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus dichos en las conferencias mañaneras ante el proceso electoral, Scherer señaló que "hay que taparle la boca a los reporteros".

"El Presidente tiene un problema Carmen, hay que taparle la boca también a los reporteros", declaró el hijo del periodista y escritor Julio Scherer García, decano del periodismo en México.

"Hay que decirle a los reporteros, usted no puede preguntar de esto y no puede preguntar del otro porque entonces pone en riesgo al Presidente de que el INE le ponga una multa o lo meta a la cárcel", agregó.