La SCJN, fuera de Conmemoración de la Constitución: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está invitada al evento de 108 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917 en Querétaro.

"No, no está invitada. La Corte no está invitada. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo", declaró en la conferencia matutina de este martes al ser cuestionada si la presidenta de la Corte, Norma Piña, está invitada.

Claudia Sheinbaum indicó que son un gobierno republicano y respetuosos, y donde también piden respeto, pero hasta el momento la relación con la Suprema Corte no ha sido de la misma manera.

"Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro. Entonces, hasta ahora, la Corte, pues, ¿qué es lo que he estado haciendo? La mayoría de los ministros de la Corte. Entonces, en esta ocasión, sí, tomé la decisión (de no invitarlos)".

Destacó que es un acto republicano, pero la Suprema Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo, y debe respetar la Constitución.

"Entonces, en esta ocasión tomé la decisión, es un acto que organizó el Ejecutivo, pues de que vamos a estar dos poderes", destacó.

Sobre los señalamientos a los nombramientos a los integrantes al Poder Judicial, Claudia Sheinbaum aclaró que son falsos, y que en realidad se deben preguntar sobre porque la comisión del Poder judicial cerró sus puertas.

"Es lo más grave que ha pasado hasta ahora. O sea, lo que es muy preocupante es que el Poder Judicial renunció a la Constitución. Eso sí es preocupante. O sea, que la Corte, que afortunadamente va a cambiar ahora a partir del 1 de septiembre, si no me equivoco, no siguieron la Constitución. O sea, la mayoría de los ministros de la Corte tomaron la decisión de que no iban a cumplir con lo que dice la Constitución".

Agregó: "Yo, fíjense, no participé de ninguna manera en el proceso. Muchos de los que salieron, que vi apenas ayer en la noche, pude ver los que salieron publicados, no los conozco. O sea, no sé quiénes son. ¿Por qué? Porque hizo su trabajo la Comisión. Apenas voy a revisar el día de hoy sus currículums y conocer quiénes son, cómo se inscribieron. Bueno, cómo se inscribieron, sino quiénes son los que van a participar. Eso quiere decir que nosotros no... Bueno, que la presidenta no estuvo ahí metida con la Comisión palomeando o tachado, este, sino que fue un trabajo que hizo la propia Comisión y que decidió seleccionar a estas personas".