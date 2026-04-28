SCJN ordena al IMSS cubrir prótesis a menores con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Con el voto

de la ministra

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, la nuevade la Nación (SCJN)al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantizar la dotación de anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos e implantes cocleares, prótesis y órtesis externas a menores de edad con discapacidad auditiva.La13/2025, bajo la ponencia de, establece que la norma del Seguro de Enfermedades y Maternidad que excluía la cobertura de estos insumos vulneraba el interés superior de la niñez y el derecho a la salud.Durante la sesión de este martes, la togada explicó que esta decisión derivó de unresuelto por la extinta, quea la institución brindar atención y tratamiento integral a un menor con discapacidad auditiva, a quien se le había negado dicha cobertura."Este derecho se hará extensivo para todos los niños, niñas y adolescentes que estén en las condiciones que establece la", expuso al presentar su proyecto.Por ello, se declaró ladel, fracción II, deldel Instituto Mexicano del Seguro Social, que establece que el Seguro de Enfermedades y Maternidad y los servicios médicos institucionales no cubren estos insumos.----La "ministra del Pueblo",del proyectoLa autodenominada "ministra del Pueblo",, señaló que no puede haber unade inconstitucionalidad de esta norma si no se conocen las posibles consecuencias presupuestales.Estos insumos, dijo, no se encuentran en el compendio de medicamentos y materiales que se deben entregar a los derechohabientes de manera universal. Por ello, consideró que el IMSS tiene una imposibilidad de cubrir la entrega total.Según Batres, esto podría generaren la, privilegiando ciertos insumos sin unde necesidades poblacionales, es decir, la lógica presupuestal que tiene el sistema de salud nacional."Lo constitucionalmente exigible es la garantía de que su acceso sea evaluado caso por caso, conforme aobjetivos y disponibilidad de recursos. Por ello, unapodría resultar excesiva", dijo."No podíamos presumir que el IMSS tengay financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada, sin contar conde infraestructura,y recursos", argumentó.