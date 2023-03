SCJN rechaza proyecto de sentencia sobre los códigos militares

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL). - El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó restringir la aplicación de los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Militares Penales a civiles. Este martes, comenzará el análisis de los artículos de los códigos Militares que fueron impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Durante la sesión de este lunes, no fue aceptado el nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar por ocho votos contra tres.

El ministro Arturo Zaldívar, se pronunció en contra del criterio espacial para delimitar el fuero militar y aseguró que no se vulnera los artículos impugnados.

"Por tanto este criterio espacial me parece innecesario, creo que genera mayores problemas y además dejaría fuera del campo de la disciplina militar una gran cantidad de actos y de delitos que obviamente se pueden realizar y de hecho se realizan fuera de los cuarteles.

"De tal suerte que yo estoy en contra del proyecto porque no comparto el criterio espacial para delimitar el fuero militar y en segundo lugar porque me parece que no se vulnera ni el artículo 16, ni el 19, ni el 21 ya que los tribunales militares son automáticos tribunales para los efectos constitucionales", refirió.

La ministra Loretta Ortiz, señaló que el criterio que los militares únicamente pueden cometer delitos del fuero castrense dentro de sus propias instalaciones, sería contrario a los criterios internacionales de protección a los derechos humanos.

"Considero que la premisa en la que se basa el proyecto, en el sentido de que los militares a priori no podrían cometer faltas a la disciplina castrense en un espacio determinado, podría ser incompatible con la doctrina desarrollada por este alto tribunal y por los órganos intérpretes del sistema interamericano y universal de derechos humanos", refirió.