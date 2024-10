Reducen ministros sus sueldos para 2025; ¿Cuánto ganaban?

Tras una larga discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los sueldos de las ministras y los ministros del Máximo Tribunal fueron ajustados en un 48%.

Esta medida fue tomada tras la aprobación y aplicación de la reforma judicial, presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso además de una elección popular para jueces, magistrados y ministros, la reducción del sueldo y de lugares en la Suprema Corte.

Con 10 votos a favor y 1 en contra, las remuneraciones brutas bajaron de 5.5 millones a 2.8 millones de pesos al año.

Por su parte, Lenia Batres hizo público el desglose de las prestaciones que disponen las ministras y ministros:

· Prima vacacional: 61 mil 591 pesos

· Aguinaldo: 374 mil 371 pesos

· Seguro de vida institucional: 19 mil 069 pesos

· Seguro de gastos médicos mayores: 53 mil 302 pesos

· Seguro de separación individualizado: 67 mil 190 pesos

Estas prestaciones suman un total bruto de 575 mil pesos 523 y 397 mil pesos 110 neto.



"No hay austeridad", afirma Lenia Batres

Al respecto, la ministra Lenia Batres aseguró que en esta propuesta avalada no hay medidas de austeridad, debido a que se incrementan diversas partidas, como la de servicios de alimentación y obras.

Por medio de su cuenta de X, anteriormente Twitter, la ministra expresó que no se realizó ninguna modificación a la propuesta presentada por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, derivado de las observaciones presentadas por algunos ministros.

Nadie puede ganar más que la presidenta: Sheinbaum

Tras la aprobación de la reforma judicial, el pasado 11 de septiembre con los votos de Morena, sus aliados y el voto del panista Miguel Ángel Yunes, la oposición así como trabajadores del Poder Judicial han intentado "tirarla" por medio de amparos y protestas.

Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que mientras magistrados y jueces iniciaron conferencias mañaneras "deberían informar, no a la presidenta, (sino) al pueblo de México...por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios", uno de los puntos por lo que la reforma plantea la baja de salarios.

La mandataria cuestionó por qué el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no los ha sancionado, por lo que les sugirió hacerlo.

Durante las conferencias matutinas de la mandataria Sheinbaum Pardo, ha reiterado que nadie puede ganar más que la Presidenta, haciendo alusión a lo que en algún momento dijo el exmandatario López Obrador.