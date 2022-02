SCJN revisará reforma para garantizar acceso a estancias infantiles

La Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) acordó analizar este lunes la reforma de 2020 hecha para garantizar el acceso a los hijos e hijas de madres vulnerables en las estancias infantiles de la Ciudad de México.

Tras una impugnación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que acusa que la norma es discriminatoria, la Suprema Corte, bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, revisará las modificaciones hechas a la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación.

La CNDH argumentó que la norma es discriminatoria hacia los padres solteros que tienen la necesidad de esa prestación para trabajar o seguir estudiando, por lo que el pleno de la Corte determinará si encuentra o no justificación en los artículos reclamados.

Asimismo, se verificará si esta reforma contiene acciones afirmativas en favor de madres vulnerables y, por tanto, no transgrede el principio del interés superior de la niñez.

Lo anterior en beneficio de los hijos e hijas de madres entre 12 y 22 años, 11 meses de edad, inscritas en el sistema educativo nacional, madres víctimas de violencia intrafamiliar y madres solteras que lo requieran por motivos laborales.