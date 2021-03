SCT elimina evidencia de dichos de Arganis sobre militares

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) eliminó toda evidencia de los comentarios de su titular Jorge Arganis Díaz Leal, quien comentó que deben ser los ingenieros civiles y no militares quien se hagan cargo de las obras de la dependencia.

"En lo personal, considero muy importante que seamos los profesionales de la ingeniería civil quienes la dirijan (a la dependencia) y tengan en sus manos la responsabilidad de guiar su camino", dijo el Secretario.

Y agregó "a lo mejor me corren por eso, porque ahora están de moda los ingenieros militares".

Esta mención la hizo Arganis Díaz Leal este lunes durante la conferencia 130 años de la SCT 65 años de Vivencias, impartida por el ingeniero Daniel Díaz Díaz, que fue transmitida por YouTube, plataforma donde el video se encuentra "privado", esto significa que sólo puede ser visto por quienes tengan permiso para acceder al mismo.

Aunque la conferencia fue abierta para medios de comunicación y opinión pública y fue compartida en redes sociales como Twitter y Facebook, fue borrada de ambas plataformas.

En la página de la dependencia no existe rastro de la existencia del evento ni de las declaraciones del Secretario.