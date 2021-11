Se acabaron tratos "en lo obscurito" con el presupuesto para alcaldías, dice Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la repartición del presupuesto para el siguiente año será "equitativo" y responsable con los ingresos de la Ciudad de México, y recordó que la orientación estará dirigido a educación, salud y movilidad.

Dijo que anteriormente se repartían los recursos en la capital a través de negociaciones "en lo obscurito" y con "moches", para que se les dieran recursos adicionales a las alcaldías que no eran gobernadas por otros partidos.

"Yo lo viví en Tlalpan, a las alcaldías que eran gobernadas por Morena, les daban menos recursos. A las alcaldías que no eran gobernadas por Morena, les daban más recursos [...] Aquí gobernamos para todos, yo siempre lo he dicho y la repartición (del presupuesto) va a ser justa y equitativa. No estamos de acuerdo con el planteamiento que hacen de que, de acuerdo de lo que sea la aportación del predial, sea la repartición de los recursos".

La mandataria dijo que este esquema propuesto por varios alcaldes es regresivo y retrógrada, pues lo único que esto generaría es profundizar las desigualdades.