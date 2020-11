Se acabó la Iniciativa Mérida, señala la SRE

La Iniciativa Mérida que existía entre México y Estados Unidos se acabó; ahora la cooperación entre las dos naciones, en materia de seguridad, se planteará con base en las necesidades del gobierno mexicano, para atender los requerimientos propios y a cambio de nada, aseguró el jefe de Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fabián Medina.

El funcionario federal planteó, en el marco del webinar Tráfico Ilícito de Armas, que fue organizado por el Tecnológico de Monterrey, que México buscará un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.

"Ya no habrá Iniciativa Mérida, estamos finalizando lo que traía ese mecanismo. La buena vecindad tiene que partir del respeto mutuo y de la cooperación, para resolver problemas comunes", mencionó Medina.

Fabián Medina subrayó que el gobierno mexicano tendrá que sentarse a negociar los términos de un nuevo paradigma de cooperación con Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con el tráfico ilícito de armas, toda vez que es un tema toral para desvincular a la delincuencia.

Será en los próximos meses, apuntó, cuando el gobierno de México se sentará con su homólogo de Estados Unidos para plantear una nueva cooperación en materia de seguridad.

"La cooperación entre Estados Unidos y México se planteará con base en las necesidades de nuestro gobierno para atender los problemas que atañen a nuestro país, y a cambio de nada.

"Anteriormente Washington ordenaba y México acataba; planteaba su cooperación en términos de lo que a ellos les convenía, y en términos de lo que ellos querían darnos: computadoras, binomios caninos, helicópteros, esas no son las necesidades de México", apuntó.

La autoridad mexicana, señaló, tiene detectadas cuáles son sus necesidades en materia de intercambio de información, capacitación, inspecciones intrusivas y no intrusivas a lo largo de la frontera. También se requiere coordinación en cuanto a "lavado" de dinero y blanqueo de capitales, que son los que tienen que ver con la agenda de seguridad.

Fabián Medina expuso que en materia de cooperación en seguridad con la Unión Americana se hizo una reingeniería de todos los grupos de alto nivel que se tenían para el diálogo.

Ahora lo que se tiene, dijo, son 12 grupos de trabajo en los cuales se abarcan todos los temas de seguridad nacional con las autoridades estadounidenses, tema en el cual están involucradas varias dependencias del gobierno federal mexicano.

En el caso del tráfico ilícito de armas, el funcionario de Relaciones Exteriores urgió a que el tema se trate desde todas las instancias posibles. Subrayó que a México llegan entre 230 mil y 280 mil armas de fuego de manera ilícita, y que gran parte entra por la frontera entre los dos países.

A México, expresó, la violencia armada le cuesta hasta 300 mil millones de pesos, además de la pérdida de capital humano.

A través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), del cual México ocupará un lugar no permanente a partir del 1 de enero de 2021, se va a levantar la voz y retomar la información que se ha manejado desde la ONU sobre el tema.

"No queremos sacar una resolución [ante la Organización de las Naciones Unidas], porque no somos ingenuos, no va a pasar. Lo que sí queremos es levantar la voz, retomar la propia información que el secretario de las Naciones Unidas ha vertido en el mundo sobre el tema de tráfico ilícito de armas y el costo humanitario que tiene para todas las economías y todos los países", mencionó el funcionario.

Fabián Medina planteó que en el Consejo de Seguridad, México pedirá un mercado más regulado, así como mayores y mejores prácticas de venta de armas, entre otros.