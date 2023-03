Se aplicará la ley a Pemex por contaminar, asegura Samuel García

A-AA+

MONTERREY, NL., marzo 21 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, advirtió que mañana miércoles tiene junta con Pemex a donde acudirá "con toda contundencia como gobierno del estado, a decir que la ley se va a aplicar" a la Refinería de Cadereyta, "sin importar si es un tema de competencia federal o local", porque con la nueva Constitución del estado que garantiza el aire limpio, ya no se requiere permiso de la Federación para ir a multar a Pemex o a la CFE, porque el mencionado derecho "está por encima de ellas".

García Sepúlveda afirmó que ante los graves problemas de contaminación que enfrenta la zona metropolitana "tenemos que hacer acciones contundentes y urgentes como es exigir a la Refinería que ya no vamos a dar ni un día más de tregua", para que disminuya sus emisiones.

El mandatario estatal expuso lo anterior al encabezar en Santa Catarina el inició del "Proyecto de Arborización Bosques Ciudadanos", que contempla la plantación de un millón de árboles en los cinco años que restan de su gobierno, con una meta de cien mil por año, para lo cual lanzó un reto a los grandes grupos empresariales de la entidad a fin de que aporte cada uno cien ejemplares de especies nativas, para frenar la polución y hacer frente al cambio climático.

El gobernador comentó a los asistentes que tenía contemplado no asistir a dicho evento porque estaba previsto para esta fecha el nacimiento de su hija Mariel, ante lo cual bromeaba con su esposa Mariana Rodríguez, que las opciones de nombre para la bebé eran Lluvia, Primavera o Benita, este último por ser el aniversario del natalicio de Benito Juárez.

Pero como el nacimiento se adelantó diez días pudo asistir, y ahora con un nuevo aliciente para enfrentar los problemas ambientales, pues no quiere que su primogénita respire aire contaminado que ocasiona múltiples enfermedades, pues hace días la titular de la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín le comentó que durante este último invierno se incrementaron casi 25 por ciento las enfermedades respiratorias.

"Me da pavor que mi hija respire este aire, quizá la catarsis fue este domingo lo que vimos en la Refinería, yo no daba crédito" al observar los videos sobre columnas de humo que salían de las instalaciones de Cadereyta. y que, según directivos de la empresa a raíz de un paro seguro en una de las plantas, se emitió una columna de vapor de agua en 99 por ciento y el restante uno por ciento era remanentes de hidrocarburo, según el monitoreo del Sistema Nacional de Calidad del Aire (Sinca).

En contraste, el gobierno estatal afirmó el domingo en una carta que dirigió a Pemex, que más del 90 por ciento de todo el dióxido de azufre de fuentes industriales del área metropolitana, lo genera la refinería de Cadereyta, y amagó con clausurar las instalaciones, pero por ser día inhábil personal de la empresa pública se negó a recibir el aviso.

Ante esto, comentó el gobernador en el acto público de este martes, habló con el secretario del Medio Ambiente, Félix Arratia "y le dije vas en este momento y clausuras, qué le digo a Nuevo León, como defiendes lo indefendible".

Admitió que no sólo es la Refinería, pues otro grave factor que contamina el aire es que, en una medición de las emisiones de un millón 700 mil vehículos, la mitad no pasó la verificación, y a ello hay que agregaron que somos una ciudad que se desarrolló y se desparramó a lo tonto, además de que autoridades corruptas que por un moche o por negligentes permitieron que los desarrolladores inmobiliarios no compensaran por los árboles que derribaron para sus construcciones.

Mencionó que habló con el director de Tesla, no con su "compadre" Elon Musk, para pedirle que participe en la arborización de Santa Catarina, y ofreció que plantará el doble de árboles que sea exigible por ley.

"Hay que hacer un esfuerzo como sociedad de que, si hoy estamos en los ojos de todo el mundo, de que va a llegar Tesla y va a traer la inversión más grande nunca vista en toda la historia de México, y a traer empleos y una derrama nunca antes vista, también hay que agarrar estos retos por los cuernos y resolverlos. Eso implica muchas acciones, verificación vehicular, ir y regular a las pedreras, revisar la industria que emite toxinas y estar encima de la refinería", señaló el gobernador.