Se atenderá a estados afectados por sequía hasta concluir elección: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será hasta concluir el proceso electoral que se iniciarán las acciones para atender a los estados afectados por la sequía, pues señaló que por la veda electoral, no se puede actuar "aun cuando se trate de emergencia".

En conferencia de prensa mañanera de este martes, el presidente López Obrador señaló que por la veda electoral, tienen que ser cuidadosos y no dar pie a que se utilice el dinero público con propósitos electorales.

"Vamos a ayudar, estamos esperando que pase la veda electoral, porque no podemos ahora llevar a cabo ninguna acción, aun cuando se trate de emergencias.

"Queremos ser cuidadosos, no dar pie a que se utilice el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo y de todos con propósitos electorales, que no se use el presupuesto para ayudar a ningún partido, ningún candidato y que no sé dé ningún pretexto, ninguna excusa, que no se utilice por ejemplo la sequía, una inundación para ir a entregar despensas", apuntó.

En Palacio Nacional, el Presidente aseguró que Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, diariamente informa de las entidades más afectadas por la sequía y en donde se están registrando incendios.

"De los estados más afectados, de los incendios, que afortunadamente como ya empezaron las lluvias están bajando, incendios forestales, ahora ya empiezan las inundaciones; antier, por ejemplo, volvieron a inundarse colonias, lugares en Tabasco porque llovió mucho en Macuspana, y hubo inundaciones.

"Afortunadamente, no como la vez pasada, pero ya empezaron las lluvias, los huracanes, ya tenemos la formación de un huracán en el pacífico, cerca de las costas de Guerrero y Oaxaca, es lo que tenemos ahora, vamos a esperar a que pasen las elecciones y vamos a actuar", refirió.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador adelantó que visitará Sonora pero no realizará ningún acto público por la veda electoral.