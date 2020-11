"Se atiende a los damnificados por las inundaciones de Tabasco", asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a pesar de que damnificados por las inundaciones de Tabasco han denunciado la falta de ayuda del gobierno federal, sí se les atiende "como nunca" y acusó que medios de comunicación mantienen una campaña para atacar y calumniar a su gobierno.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos ataques que asegura recibe su administración son parecidos a los que enfrentó el presidente Francisco I. Madero.

"Es como lo de las inundaciones, todos estos pasquines, EL UNIVERSAL, Reforma, hablando de que no se atiende a los damnificados. Claro que se atiende a los damnificados y se les va a atender en todo, como nunca a se atiende a los pobres, a los necesitados, a los damnificados. A los que no se atiende es a los que se dedicaban a saquear, robar, a estos periódicos, a estos damnificados por el cambio, que ya no están medrando del presupuesto público, ese es su coraje, y por eso se dedican a estarnos atacando a calumniar todos los días".

"Lo que le hicieron a Madero, nada más ahora a diferencia de entonces, pues hay más libertades se cuentan con las redes sociales. Imagínense en aquel entonces lo difícil que fue responderles, se unieron en contra del presidente Madero para defender la política porfirista aun sin Porfirio, como sucedió aquí y sigue pasando, es el salinismo como política, que es lo que representa el modelo neoliberal mexicano. ¿En qué consiste esa política? Pues en beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente", dijo.