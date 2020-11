Se buscará de nuevo que funcionarios no ganen más que el Presidente: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para garantizar que nadie gane más que el titular del Ejecutivo Federal, no descarta volver a enviar una iniciativa de reforma constitucional porque señaló que servidores públicos, sobre todo del Poder Judicial, se ampararon y están ganando más el Presidente.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que aquellos funcionarios del gobierno federal que deseen hacer dinero y negocios pueden irse a trabajar al sector privado.

"No descarto el que vuelva a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución porque muchos servidores públicos, sobre todo del Poder Judicial, se ampararon, se les concedió el amparo y están ganando más. Entonces quiero que quede completamente claro, que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el Presidente de la República.

"Que haya excepciones, pero muy bien definidas, y que no se presta a interpretaciones para que se concedan estos amparos, porque el que acudió el amparo le dieron el amparo gana más que el que no acudió al amparo y está llevando a cabo la misma función, es lo mismo en el caso de la diplomacia", manifestó.

En Palacio Nacional, el mandatario garantizó que por el momento no se realizará ningún ajuste, pero lo analizará para más adelante porque, indicó, se tiene que tener "austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el servidor público debe aprender a vivir en la justa medianía".

"El que quiera hacer dinero que lo haga en el sector privado haciendo negocios, además es totalmente legítimo", aseveró.

El presidente López Obrador comentó que para ser servidor público se requiere una convicción y una mística.

"Se requiere aportar, servir, es un apostolado servicio público, puede ser que no se gane tanto, pero el servicio público produce una satisfacción, el ayudar a los demás, que no se compara con nada", afirmó.