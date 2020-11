"Se consumó la infamia presupuestaria", dicen federalistas

Los gobernadores de la Alianza Federalista acusaron que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se consumó la "infamia presupuestaria" lo que representa un presupuesto injusto por los recortes que contiene para estados y municipios del país.

En un mensaje a través de sus redes sociales, los gobernadores opositores lamentaron el resultado final y anunciaron que, en breve, estarán fijando su postura.

Esta madrugada de viernes, después de un debate de más de 20 horas y por tercer día consecutivo, el pleno de la Cámara de Diputados logró aprobar en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021 con un monto de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos.

Este dictamen recibió 305 votos a favor de Morena, PT, PES y Verde y 151 en contra de PAN, PRI, MC y PRD y fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación.

En este debate se aceptaron solamente 10 reservas o propuestas de modificación, todas de la bancada de Morena, y una de las más importantes fue la de otorgarle 50 millones de pesos extras al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, Morena reculó y decidió retirarla.

Ahí mismo, el diputado federal de MC, Higinio del Toro ocupaba la máxima tribuna del país para presentar una propuesta de modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, cuando poco a poco diputados federales de la Cuarta Transformación se juntaron y empezaron a cantar las mañanitas.

"Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí", cantaban los diputados con caricaturas del titular del Ejecutivo y con pancartas con leyendas como: "Por más años de lucha".

"¡Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador!" gritaban los legisladores y algunos de ellos portaban gorras guindas y la leyenda: "obradoristas".

La diputada federal Sarahí Núñez Cerón (PAN), solicitó una moción de orden porque llevan tres días debatiendo el Presupuesto y no pueden acabar.

En otro momento el diputado Higinio del Toro criticó la actuación de los diputados de Morena que sí cantan mañanitas al Presidente y no votan a favor de la gente.