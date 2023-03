Se cuidará patrimonio de Nuevo León para instalación de Tesla: Samuel García

A-AA+

MONTERREY, NL., marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, expresó que en cuanto Tesla presente la solicitud de incentivos que permite la ley, analizarán qué se puede y qué no, ya que siempre se cuidará el patrimonio del estado, dando lo menos posible, pues la entidad ya da mucho con su comunidad y su mano de obra.

En entrevista al término de la 79 Asamblea General Ordinaria de la Caintra, donde Máximo Bedoya tomo protesta como nuevo presidente del organismo privado, el mandatario comentó que la derrama económica que dejará la construcción de la planta de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, sería de cinco mil a seis mil millones de dólares.

Asimismo, dijo el gobernador, Tesla espera crear de seis mil a siete mil empleos directos, y como se multiplica por siete para estimar los indirectos, estamos hablando de 40 mil nuevos empleos.

Y en derrama económica, agregó, siempre hay que multiplicar al menos por tres, incluyendo lo que implica cemento, varilla, construcción, fletes, mano de obra, cuentas bancarias, despachos de abogados, contadores.

"Imagínese que en un año nos lleguen doce mil o trece mil millones de dólares -con este tipo de inversiones-, es una oportunidad que se da cada cien años y hoy tengo la fortuna que me llega en mi gestión y le vamos a sacar todo el provecho posible", dijo García Sepúlveda.

Esperan que Tesla presente su solicitud de incentivos

Cuestionado sobre la preocupación de que no se presenten con el establecimiento de Tesla, situaciones irregulares como las de Kia (estímulos elevados, corrupción, fallas en infraestructura), comentó que él era diputado local, recién dado lo de Kia, "que fue un tema muy controversial". Y es que, como se recordará, el caso llevó a prisión al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, durante el gobierno de Jaime Rodríguez.

Asimismo, García Sepúlveda mencionó que están esperando que Tesla presente a la Secretaría de Economía del gobierno estatal la solicitud de incentivos que permite la ley.

"Vamos a valorar qué se puede y qué no; pero siempre cuidando el patrimonio del estado y dando lo menos posible (pues), ya Nuevo León da mucho con su comunidad y su mano de obra calificada, para que podamos tener un muy buen acuerdo", puntualizó.

Espera que en marzo se coloque la primera piedra

Confío que la colocación de la primera piedra de la nueva planta de la armadora en Santa Catarina ocurra en el mes de marzo, "que venga el señor (Elon) Musk, recibirlo, poner la primera piedra y romper récord en su construcción", es decir en menos de nueve meses.

El gobernador declaró que se han alineado los astros para que se diera este gran proyecto, por el sistema económico de Nuevo León, el T-MEC, las universidades, la mano de obra.

Ante esto, comentó, "la verdad es que yo fui un simple facilitador, Nuevo León tenía todos los insumos para empresas como Tesla; pero pues no llegan solas, hay que ir por ellas".

Por eso hemos insistido mucho en ir al mundo, a Davos, a todos estos grandes eventos económicos, porque ahí están todas las empresas que queremos traer a Nuevo León, concluyó.