Se cumple un año del feminicidio de Abril Cecilia

Abril Cecilia Pérez Sagaón enfrentaba una disputa legal por la custodia de sus tres hijos contra su exmarido, Juan Carlos García, quien fue CEO de Amazon en México.

Ella, al igual que él tenía un alto poder adquisitivo y era ejecutiva en DeCompras.com, en donde fue fundadora. Su expareja también laboró en esa empresa. Abril y Juan Carlos tenían estudios semejantes en gestión de recursos humanos y economía en la MBA en la Universidad de Harvard y, en la Universidad de Pensilvania, así como en el Tec de Monterrey.

Juan Carlos laboraba como ejecutivo en Elektra. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Juan Carlos García se describe a sí mismo como un apasionado emprendedor de comercio electrónico y tecnología financiera.

--El exesposo, el principal sospechoso

La pelea por la custodia por sus hijos al parecer llegó hasta redes sociales en donde ambos compartieron imágenes de supuestas riñas y comentarios respecto al conflicto que mantenían. Hay quienes afirman que Juan Carlos compartió en Twitter fotos en las que se apreciaban manchas de sangre como consecuencia de una riña con su entonces esposa. Esa cuenta fue restringida posteriormente.

Hace justamente un año, el 25 de noviembre de 2019, el mismo día que se llevaban a cabo las protestas Contra la Violencia de Género, Abril Cecilia Pérez Sagaón, de 49 años de edad, falleció de un disparo.

Según la carpeta de investigación del caso, los hechos ocurrieron a las 18:50 horas en el cruce de Río Churubusco e Insurgentes, cuando la víctima y un menor de 16 de años resultaron lesionados por arma de fuego. La mujer fue herida en la nuca y falleció posteriormente en el hospital.

--La indignación por Abril Cecilia

El caso encendió una chispa de indignación entre la sociedad y especialmente entre las mujeres, quienes presionaron con marchas y en redes sociales para que el caso no quedara impune.

Tras el crimen de Abril Cecilia, se supo que Juan Carlos su exmarido fue detenido y liberado por jueces de la CDMX.

"Se logró la detención del exmarido, se cumplimentó una orden de aprehensión y como ustedes saben, un juez lo puso en libertad es lo que me reportan, fue un ataque directo, sí", comentó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch en aquel momento.

Luego de que liberaran al agresor de Abril Cecilia, los jueces fueron suspendidos. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del Consejo de la Judicatura local, determinó suspender a los dos jueces involucrados en el caso de Abril Cecilia, quienes tras sus resoluciones dejaron en libertad a Juan Carlos.

A través de un posicionamiento, se refirió que a fin de no entorpecer las investigaciones en curso se tomó dicha decisión de separar del cargo a Federico Mosco González y Luis Alejandro Diaz, jueces de Control del TSJ.

--Juan Carlos sigue prófugo

A pesar de que posteriormente los autores materiales del crimen de Abril Cecilia fueron detendos, el señalado como autor intelectual del feminicidio de Abril Cecilia sigue en libertad.

Interpol emitió una ficha roja para localizar a Juan Carlos García por el feminicidio de Abril Cecilia y el sujeto fue ubicado en California. Sin embargo, apenas en septiembre de este año, Juan Carlos apeló la resolución de un juez de amparo, quien en agosto ordenó reponer el proceso y que se le juzgara por el delito de intento de feminicidio y no por violencia familiar, como originalmente se investigó el caso.

A esta resolución, los abogados del todavía prófugo interpusieron un recurso de revisión, por lo que dicha impugnación será analizada por un Tribunal Colegiado en materia penal con residencia en Ciudad de México.

Esta impugnación podría tardar más tres meses para que el colegiado, conformado por tres magistrados del Poder Judicial Federal, confirme, revoque o modifique lo expuesto por el Juez de Amparo.

En tanto esto queda resuelto, el sospechoso sigue prófugo de la justicia desde el 25 de noviembre pasado, cuando dos hombres asesinaron a Abril Cecilia sobre la avenida Churubusco.