"Se debe construir nuevo futuro tras pandemia", dice De la Fuente

El representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, advirtió que si bien nuestro país no es una potencia económica tampoco es un jugador menor dentro del multilateralismo, por lo que buscará influir en decisiones globales que se deberán tomar para construir el nuevo futuro tras la pandemia del Covid-19.

En el marco del seminario Cooperación y confrontación: El escenario multilateral en la era del Covid, organizado por el Aspen Institute México, el embajador mexicano ante la ONU mencionó que una etapa importante será a partir del 1 de enero próximo, cuando se ocupe el lugar ganado como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Desde ese asiento, expuso, México contribuirá con ideas y propuestas, como la de cambiar el concepto de seguridad mundial y exponerlo como un enfoque preventivo, después de las lecciones que ha dejado el coronavirus.

El principal objetivo del Consejo de Seguridad, expuso, es mantener la paz y seguridad en el mundo. El concepto de seguridad ha cambiado.

"Yo mismo le he preguntado a miembros del Consejo de Seguridad por qué no lograron ellos sacar a tiempo una resolución sobre el Covid, siendo que la pandemia de salud es un concepto de seguridad", mencionó.

Juan Ramón de la Fuente opinó que el concepto de seguridad ha crecido, por lo que en la actualidad es necesario preguntar qué significado es el que va a hacer suyo el Consejo de Seguridad: el moderno o el que rige actualmente, que ya está rebasado.

"Me parece que la contribución de México, que no es un jugador menor en cuanto a ideas y propuestas; no somos potencia económica ni tenemos afanes hegemónicos, pero tampoco somos un jugador menor, ni históricamente lo hemos sido ni lo vamos a ser. Tenemos ideas que esgrimir, razones que discutir", dijo.

El Consejo de Seguridad, agregó, se beneficiaría mucho si comienza a incorporar un enfoque preventivo de la seguridad, porque hasta ahora solamente ha sido reactivo.

Dentro de los temas que trabajará México ya dentro del Consejo de Seguridad está el de género, que es, dijo, fundamental.

El compromiso con los estados miembro es meter el tema de género en todas las resoluciones. "Vamos a incomodar a más de uno, pero lo vamos a plantear, el tema es de tal importancia. Uno de los principales problemas de desigualdad en la pandemia ha sido el de la desigualdad", dijo.

Otro elemento, apuntó, es la necesidad de que la ONU promueva los bienes públicos comunes, como lo es internet.

"La conectividad a internet tiene que ser un bien público global. No puede ser que la mitad del mundo no esté conectado a internet. En la pandemia, de los más perjudicados son los que no tienen internet. Necesitamos abundar en los bienes públicos globales", puntualizó.