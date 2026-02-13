Se declara la contingencia ambiental

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) del Gobierno de México activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) para disminuir la exposición de la población al aire contaminado, el riesgo de afectación a la salud y reducir la generación de contaminantes.

Esta es la segunda contingencia ambiental por ozono en lo que va del año tras las del 8 de enero, mientras que el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y partículas suspendidas.

La Came informó que a las 16:00 hora local se registró una concentración horaria máxima de ozono de 155 ppb (partes por billón) en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán.

Se explicó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, con base en los modelos meteorológicos, indicó que la región del Valle de México "continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico que se preveía se alejaría del centro del país, por lo que se esperaba que su influencia se reduciría".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, apuntó la nota, "su influencia se intensificó el día de hoy, provocando en la ZMVM fuerte estabilidad atmosférica, con escasa ventilación y humedad".