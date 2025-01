Se dispara la violencia contra niños y niñas

Ciudad de México.- La violencia contra niñas, niños y adolescentes van en aumento en México: de enero a noviembre de 2024 fueron asesinadas 2 mil 243 personas menores de edad, lo que representó un aumento de 6.5% con respecto al mismo lapso de 2023, además de que se registraron 73 feminicidios, cinco casos más que en 2023 y un incremento de 1,139.2% en la incidencia de violencia sexual contra ese sector de la población, de acuerdo con cifras oficiales procesadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Este lunes, la ONG presentó su Balance Anual Redim 2024 que precisa que las cinco entidades en las que se han registrado más asesinatos y feminicidios son Guanajuato, con 143 casos; Michoacán, 74; Chihuahua, 61, y Jalisco con 58. En estas, entidades se encontraban dos de cada cinco casos.

El documento también da cuenta que de enero a noviembre de 2024, hubo 9 mil 868 reportes por desapariciones de niñez y adolescencia, de los cuales 2 mil 751 seguían sin ser localizadas.

Indica que desde que se tiene registro, 110 mil 166 personas de cero a 17 años han sido reportadas como desaparecidas en México hasta el 3 de enero de 2024. De estas niñas, niños y adolescentes, 16 mil 813 (15.3%) continuaban desaparecidas o no localizadas a la misma fecha, siendo 8 mil 675 mujeres y 8 mil 103 hombres.

Las restantes 93 mil 353 personas de cero a 17 años fueron localizadas, aunque 1.1% de estas desapariciones (mil 27 casos) corresponden a niñas, niños y adolescentes halladas sin vida.

Señala también el incremento de 1,139.2% en la incidencia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes entre 2010 y 2023, al pasar de 791 a 9 mil 802 casos. Los estados con mayores cifras fueron Estado de México, Jalisco y Veracruz, mientras que Coahuila, Veracruz y Chihuahua presentaron mayores aumentos.

“Las cifras oficiales no dimensionan la magnitud real del problema, ya que el miedo, la estigmatización y la ausencia de mecanismos de denuncia asequibles a la niñez disuaden la denuncia. Esta situación se agrava ante la falta de acceso a justicia y la impunidad en los casos que llegan a este ámbito. La falta de investigaciones eficaces y de sentencias judiciales no revictimizantes, así como la ausencia de reparación integral para las víctimas de la violencia sexual son parte de la no erradicación de este problema”, dice.

Tania Ramírez, directora de la Redim, comenta que 2024 dejó claro que no termina de hacerse presente la niñez y la adolescencia en las estrategias de seguridad.

Y externó su preocupación por la extinción de algunos organismos autónomos de los que la Red se nutre de datos sobre el panorama de los menores de edad.