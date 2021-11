Se enviará a la GN a municipios sin policías en Zacatecas: Sedena

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), anunció que los nueve municipios de Zacatecas que no cuentan con policías se enviarán a elementos de la Guardia Nacional para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario detalló que esta decisión se tomó está mañana tras la reunión del gabinete de seguridad del gobierno federal realizada en las instalaciones del 52 Batallón de Infantería.

Los nueve municipios que actualmente no cuentan con ningún elemento policial son Apulco, Loreto, Monte Escobedo, Cuauhtémoc, Mazapil, Tepetongo, Villa García, Villa Hidalgo y Melchor Ocampo.

"Como resultado del análisis que se hizo ahora en la reunión con el presidente, con el gobernador y las instancias de seguridad del estado y federales, se vio esta situación de los municipios que están sin policías.

"Aquí tenemos nueve municipios que no cuentan con policías y uno de los acuerdos que se terminó en la mesa que llevamos a cabo es reforzar estos municipios con Guardia Nacional, además de los efectivos que ya tenemos considerando, aquí se reforzará con Guardia Nacional para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos", dijo.