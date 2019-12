Se equivocan y se quedan sin facultades para aprobar leyes

Aun cuando están conscientes del "error" que cometieron al omitir "tres puntitos" del artículo 30 de la Constitución local, con lo que dejaron sin facultad al Congreso local y a la jefa de Gobierno, para emitir, aprobar y publicar leyes, los diputados locales todavía no deciden cuándo solicitarán al Gobierno capitalino publicar en la Gaceta Oficial una fe de erratas.

Con ello devolverían a dicho artículo los seis numerales que, presuntamente, Nazario Norberto Sánchez, diputado local de Morena, "desapareció" al emitir un decreto del numeral uno el pasado 26 de noviembre para dar facultades al Tribunal de Justicia Administrativa.

La morenista Valentina Batres pidió que primero se establezca de quién fue "el error", mientras que el perredista Jorge Gaviño expresó: "¡Eureka! ¡Se han equivocado otra vez! ¡Su ignorancia es supina!", al ser cuestionado por el proceder.

La bancada de Morena votó por modificar el artículo 30 de la Constitución local a fin de incluir al Tribunal de Justicia Administrativa como órgano facultado para promover iniciativas.

No obstante, "olvidó" poner los tres puntos suspensivos que establecen que lo demás sigue igual.

El problema es que así lo remitió el Congreso local al Gobierno capitalino, cuya Consejería Jurídica publicó el acuerdo el 27 de noviembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con lo que desaparecieron los otros seis numerales que establecen la presentación, discusión y aprobación de las leyes.

Aunque pareciera una distracción sin importancia, hasta el momento nadie ha solicitado a la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, remitir al Gobierno local la "fe de erratas" para que regresen los numerales.

"Se trata de una modificación constitucional, por lo que se elaboró, discutió y aprobó un dictamen (...) una 'corrección' no basta: se tendría que elaborar y votar otro dictamen", explicó el perredista Gaviño Ambriz.