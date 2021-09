Se está corrigiendo el rumbo del PRD a nivel nacional: Zambrano

El Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), máxima autoridad de justicia de ese instituto político a nivel nacional, declaró nulas las diversas reuniones realizadas por consejeros estatales en las que buscaban la destitución de Cristian Campuzano Martínez como presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México.

En sesión los integrantes resolvieron que la realización del Tercer y Cuarto Pleno Extraordinario del Consejo Estatal, realizados el 25 de julio y el 06 de agosto del año en curso, fueron ilegales, "al ser emitidas por integrantes del propio consejo y no por la Mesa Directiva o la Dirección Estatal Ejecutiva, por lo que ratificaron a Campuzano en el cargo.

Tras la determinación, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que al resolverse dicho conflicto interno, "se está corrigiendo el rumbo a nivel nacional".

"Yo espero que con esta decisión las cosas se conduzcan por el camino de la institucionalidad interna y que se pueda dialogar en aras de ir construyendo acuerdos, yo voy a abogar por eso ya que al poner en el centro el trabajo y haciendo un lado las diferencias internas, se va corrigiendo el rumbo a nivel Nacional", detalló.

Por su parte, el líder local advirtió que desde iniciado el conflicto, la discusión tenía que darse en el marco de la institucionalidad y con las reglas del instituto político "porque por eso decidimos afiliarnos al PRD y formar parte de los órganos de dirección".

Campuzano Martínez agradeció el reconocimiento de los órganos internos del PRD a nivel nacional, y sostuvo que en los hechos, nunca dejó el cargo.

"En los hechos jamás dejé de fungir, a pesar de que hubo un consejo destitutorio yo he tenido el reconocimiento del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral del Estado de México, de las dependencias de gobierno, y nunca dejé de fungir como presidente, lo que hice es que ser prudente, no entré al debate mediático y esperé a la resolución", puntualizó.

En la misma sesión, el Órgano de Justicia Intrapartidaria detalló que estatutos del partido disponen que dentro del PRD "quedó extinto cualquier método de control y representación derivado del conjunto de personas afiliadas que se agrupen en torno a un mismo ideario y concepto que vaya en contra de las disposiciones establecidas en la norma partidaria".

Así, estableció que se han llevado a cabo "una serie de conductas irregulares por parte de militantes que promovieron estas reuniones", y concluyó que para la convocatoria de las mismas "no participaron la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo, solamente estuvo el presidente de la misma, por ello los actos se encuentran viciados de nulidad".

Tras ser ratificado en el cargo Cristian Campuzano, volvió a llamar a toda la militancia a una mesa de diálogo a fin de reorganizar al partido.

"Iniciar convocatoria a un consejo estatal para evaluar la situación política del Estado de México, debemos hacer una reflexión de lo que pasa en el partido en un ambiente de plenitud podamos debate nuestros ambientes esa es la ruta que viene en este momento y es lo que yo estoy vislumbrando", indicó.

El líder perredista adelantó que si se hace caso omiso a su llamado, y continúa la cerrazón, también actuará por las vías institucionales.

"Volveré a llamar al diálogo y si no escucha pediré formalmente, en sesión de la dirección estatal, qué la dirección nacional convoque a la mesa, tenemos que prepararnos para el informe del gobernador, el PRD fijará una evaluación clara porque aunque fuimos aliados electorales eso no implica que debamos quedarnos callados de las cosas que no están pasando de manera correcta en el Estado de México. Cuando la cerrazón y la falta de diálogo persisten, lo que nos queda es remitirnos a las reglas escritas establecidas en los estatutos", concluyó.