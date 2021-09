Se garantizó que todos los pacientes Covid tuvieran atención: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que debido a que durante sexenios pasados se generó un déficit de médicos y especialistas, ante la llegada de la pandemia del Covid, su gobierno tuvo que capacitar a miles de trabajadores de la salud en solo meses y así, afirmó, se garantizó que a ningún paciente le faltara atención médica ni camas ni ventiladores.

Al inaugurar el Hospital General del Estado, el titular del Ejecutivo federal aseguró que se rechazaba a los alumnos que deseaban estudiar medicina "con la mentira" de que no pasaban el examen de admisión, pero, afirmó, es que no había espacio, porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente y tenían que limitar el ingreso.

"Todo esto al paso del tiempo se fue convirtiendo en un problema, que ahora lo padecimos con la pandemia, porque de repente se tiene que enfrentar esta terrible pandemia y no teníamos médicos ni enfermeras y menos especialistas.

"Tuvimos que capacitar en muy pocos meses a miles de trabajadores de la salud, así se pudo salir adelante y garantizar que no les faltara atención médica a los enfermos, a los contagiados, que no les faltaran camas, ventiladores, enfermeras, médicos", dijo.

Acompañado por la saliente gobernadora Claudia Pavlovich, el Mandatario federal acusó que su administración tuvo que enfrentar a una mafia que tenía el monopolio de la venta de medicamentos y la cual "hacía su agosto" porque estaba "bien protegida por políticos corruptos".

"Nos ha costado muchísimo porque tuvimos que enfrentar a una mafia, que era la que vendía los medicamentos, que hacían su agosto, bien protegida por políticos corruptos. Se compraban alrededor de 100 mil millones de pesos a sólo 10 empresas, ni siquiera farmacéuticas, sino 10 empresas intermediarias, con buenas agarraderas, con buenas influencias, 100 mil millones de pesos al año y no había medicamentos en los centros de salud, en los hospitales.

"Estaban tan protegidos que, en México, a diferencia de otros países, no se podía comprar medicamentos en el extranjero; era un monopolio bastante bien protegido.

"Tuvimos que modificar leyes para poder comprar medicinas en el extranjero; ahora ya se llevó a cabo esa compra con la participación de la ONU. Vamos a tener abasto de medicamentos suficientes y estamos ahorrando, y esto nos permite el poder garantizar que la atención médica en el país y los medicamentos se entreguen, se ofrezcan de manera gratuita", aseveró.