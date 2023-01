Se han invertido miles de millones de pesos en justicia: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que su gobierno ha invertido miles de millones de pesos en temas de justicia y en reparación de daños.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal afirmó que en su administración el presupuesto no se tiene límite para hacer justicia y proteger derechos humanos.

Adelantó que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, informará sobre lo que se está haciendo en los temas de justicia de periodistas asesinados y desaparecidos.

"Todo lo que se necesita para hacer justicia y proteger derechos humanos no tiene límite en el presupuesto, les va informar Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos), porque va a venir a dos temas: lo de periodistas asesinados y desparecidos, y también para que se dé a conocer lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación y en especial, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es mucho, mucho, como nunca, y se está invirtiendo, pues yo les diría miles de millones de pesos en justicia y en reparar daños", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que por ejemplo, en el rescate de cuerpos de trabajadores atrapados en las minas de Pasta de Conchos y El Pinabete, Coahuila, se han invertido cerca de 4 mil millones de pesos.

"Por ejemplo, seguimos con el rescate de mineros, solo esos dos proyectos implican una inversión de 4 mil millones de pesos, lo de Pasta de Conchos y ahora lo de Sabinas, y se está trabajando y otros gobiernos no hubieran hecho eso. Bueno, ya en el caso de Pasta de Conchos ya había transcurrido tiempo y no habían ayudado a las familias como ya se hizo ahora que se les dio una indemnización, que se les apoyó y que además, nos comprometimos a recatar los cuerpos de sus familiares y lo estamos haciendo. Pero así como eso, bastante", agregó.