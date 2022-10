Se impulsó plantón en 2006 para evitar actos de violencia: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tuvo qué impulsar el plantón en la avenida Reforma en 2006 para inmovilizar a sus simpatizantes porque de lo contrario, si se hubieran realizado movilizaciones se hubieran llevado a cabo acciones de violencia ante el presunto fraude que se cometió.

En conferencia de prensa, el mandatario federal aseguró también que en 1988, muchos simpatizantes del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se quedaron con la idea de que no se luchó lo suficiente para respetar el voto en esas elecciones y "querían tomar el Palacio".

"Como fue tan descarado el fraude, la gente estaba indignada. Mitofsky hizo una encuesta y creo que como el 10% de la población quería que se llevaran a cabo acciones violentas. Ahí está Mitofsky, y debe de tener guardada la encuesta.

"Entonces, por eso decidimos hacer algo muy fuerte, que fue el plantón, pero para inmovilizar a la gente porque, si sacábamos movilizaciones, si hacíamos movilizaciones, se nos podían salir de control e iba a haber violencia. Entonces, todavía para que no hubiese violencia, hacemos esto, fuerte, pero nadie se mueve, aquí. Porque, además, fíjense la disyuntiva de la oposición o de los dirigentes de oposición, si uno no hace protesta fuerte, 'ah, se vendió', porque la historia de México, de opositores, está lleno de eso también".

En el salón Tesorería, el Presidente de la República aseguró que lo mismo que pasó con él en 2006, en las elecciones de 1988 consideró que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas "actuó muy bien, pero la gente se quedó con la idea de que no se luchó fuerte. Querían tomar el Palacio y el ingeniero actuó con mucha responsabilidad, pero yo estaba en las mismas circunstancias".

"Si protestábamos fuerte y se salía el movimiento de cauce y había violencia, imagínense, nunca me hubiese yo quitado eso de encima; ah, y si no hacíamos nada, hubiese quedado la sospecha, 'se vendió, lo compraron'. Entonces, ¿cómo hacerle? Además del fraude, todavía tienes que buscar la salida.

"Entonces, decidimos lo del plantón. Al final, fue lo mejor porque no se rompió ni un vidrio, y estamos hablando de que nos robaron la presidencia", dijo.