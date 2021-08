Se incendia refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz

Un incendio consumió parte de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, región Istmo de Tehuantepec; no obstante, las autoridades no reportaron muertos o heridos hasta el momento, sólo daños materiales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) informó en su cuenta de Twitter que tenía el incendio controlado, hasta la mañana del sábado, aunque aún seguía activo.

"En la #CEPCO mantenemos monitoreo por reporte de incendio en Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz. De forma preliminar la seguridad interna reporta en este momento es controlado, pero si está aún activo".

Además, dijo que el cuerpo de Bomberos, Protección Civil de Salina Cruz, así como la Secretaría de Marina, continuaban atentos al monitoreo de la zona.

De acuerdo con la agencia de noticias Quadratín, Petróleos Mexicanos (Pemex) controló el incendio de forma interna, mismo que habría iniciado en la planta número 2 por una falla técnica.

Hasta el momento, Pemex no se ha declarado públicamente sobre el incendio.

Vecinos de la zona compartieron videos y fotos durante la madrugada del sábado, en los que se aprecia la magnitud del incendio, visible en una gran llamarada que podía ver a la distancia.