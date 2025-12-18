Se intensifica violencia en centro y sur de Sinaloa
CULIACÁN, Sin.- En el centro y sur de Sinaloa, se vivió una nueva jornada de violencia con enfrentamientos entre grupos rivales, bloqueos de carreteras, lanzamiento de artefactos explosivos con drones y viviendas atacadas a balazos e incendiadas.
Durante la mañana de este miércoles, en Escuinapa, al sur del estado, se registraron enfrentamientos entre grupos armados, los cuales lanzaron artefactos explosivos con drones e incendiaron varias viviendas. Además, la carretera de cuota de Acaponeta-El Rosario quedó cerrada a la circulación al ser bloqueada con tráileres y camionetas despojadas las cuales fueron incendiadas.
Debido a la inseguridad que se vive, las actividades escolares y festejos decembrinos, tuvieron que ser suspendidos.
Sobre estos hechos, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo que durante la sesión de la Mesa de Seguridad se conoció de una serie de enfrentamientos entre civiles armados, por lo que fueron desplazadas las fuerzas federales y estatales, las cuales lograron controlar la situación y reabrir circulación en carreteras.
Víctor Diaz Simental, presidente municipal de Escuinapa, dijo que el reporte que se conoció no había personas heridas.
