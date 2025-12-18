logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se intensifica violencia en centro y sur de Sinaloa

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Se intensifica violencia en centro y sur de Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En el centro y sur de Sinaloa, se vivió una nueva jornada de violencia con enfrentamientos entre grupos rivales, bloqueos de carreteras, lanzamiento de artefactos explosivos con drones y viviendas atacadas a balazos e incendiadas.

Durante la mañana de este miércoles, en Escuinapa, al sur del estado, se registraron enfrentamientos entre grupos armados, los cuales lanzaron artefactos explosivos con drones e incendiaron varias viviendas. Además, la carretera de cuota de Acaponeta-El Rosario quedó cerrada a la circulación al ser bloqueada con tráileres y camionetas despojadas las cuales fueron incendiadas.

Debido a la inseguridad que se vive, las actividades escolares y festejos decembrinos, tuvieron que ser suspendidos.

Sobre estos hechos, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo que durante la sesión de la Mesa de Seguridad se conoció de una serie de enfrentamientos entre civiles armados, por lo que fueron desplazadas las fuerzas federales y estatales, las cuales lograron controlar la situación y reabrir circulación en carreteras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Víctor Diaz Simental, presidente municipal de Escuinapa, dijo que el reporte que se conoció no había personas heridas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Revocación de licencia de Vector por solicitud propia: SHCP
    Revocación de licencia de Vector por solicitud propia: SHCP

    Revocación de licencia de Vector por solicitud propia: SHCP

    SLP

    El Universal

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa sobre la revocación de la licencia de la casa de bolsa Vector solicitada por la entidad misma.

    La FGR aprehende a Jacobo Reyes, socio del dueño de Miss Universo
    La FGR aprehende a Jacobo Reyes, socio del dueño de Miss Universo

    La FGR aprehende a Jacobo Reyes, socio del dueño de Miss Universo

    SLP

    PULSO

    Lo acusan de huachicol; la UIF congeló las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú

    Vinculan a proceso a El Limones por narcotráfico
    Vinculan a proceso a El Limones por narcotráfico

    Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico

    SLP

    El Universal

    Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, enfrenta proceso judicial por narcotráfico y posesión de armas en México

    Mejora confianza del consumidor mexicano en compras navideñas
    Mejora confianza del consumidor mexicano en compras navideñas

    Mejora confianza del consumidor mexicano en compras navideñas

    SLP

    El Universal

    El empleo se consolida como factor clave para impulsar el consumo durante la temporada navideña en México.