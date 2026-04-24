Se investigará caso del hijo de Ebrard: CSP

Ciudad de México.- Después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, admitió que su hijo vivió en la embajada de México en Reino Unido cuando él era canciller, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que de manera automática tiene que abrirse una investigación.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que "hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica, y en todo caso normar. Si no existen esas normas, normar las características de las embajadas".

"Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación.

"No fue la propia Secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y ella, así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática, que lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido", manifestó la Mandataria federal.

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El secretario de Economía reconoció recientemente que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, se hospedó durante aproximadamente seis meses en la embajada de México en el Reino Unido, pero negó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida.

El titular de Economía también criticó las versiones difundidas sobre el tema, al considerar que existe "mezquindad" en los señalamientos.