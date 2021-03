"Se investigará si Deschamps está de vacaciones hasta 2024", asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se investigará sí el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, pidió vacaciones hasta 2024 para mantenerse dentro de la organización sindical.

De ser esto cierto, manifestó el titular del Ejecutivo federal, sería "inmoral", "una burla" y una "ofensa" a los mexicanos y su gobierno.

En el salón Tesorería se le pidió su opinión sobre el hecho de que Romero Deschamps esté, supuestamente, tomando vacaciones al justificar que cuando estuvo como líder sindical por más de 25 años no tomó esos días, por lo que regresará hasta 2024, año en que terminará el gobierno de López Obrador.

"Eso sí es una burla, si es así, de qué se le están acumulando todo el tiempo que supuestamente no tuvo vacaciones y que estará así hasta el 2024. Independientemente de lo legal, eso es inmoral, y es una ofensa a los mexicanos y al gobierno que represento".

"No sabía yo de eso. Sí voy a pedir que se actúe. Eso lo voy a revisar, no sabía, lo digo sinceramente, que ese era el mecanismo o la manera de justificar", aseveró.