Se lanza Sheinbaum contra Ricardo Anaya y el panismo

Después de aprobarse en el Senado la reforma al Infonavit, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al senador panista, Ricardo Anaya, quien declaró que ahora van por los ahorros de los trabajadores.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que el excandidato presidencial "tiene muchas cosas que aclarar".

"Todavía este hombre tiene muchas cosas que aclarar, como que empiece por aclarar lo suyo, primero. Es falso lo que dicen los panistas en general, no solo en el Infonavit sino en general, hay mucha hipocresía", expresó al acusar que Acción Nacional está en contra de los programas sociales.

Comentó que la reforma al Infonavit tiene el objetivo de recuperar el derecho a la vivienda de los trabajadores, "de manera transparente y honesta": "Los fondos del Infonavit, o son para vivienda o los puede retirar el trabajador si no ha ejercido ese derecho cuando se pensiona. Esos fondos no eran auditados".

Destacó que el Infonavit va a construir más vivienda accesible para los trabajadores que ganan menos.