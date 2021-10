Se lanzan contra Carlos Muñoz por humillar a un mesero

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- En redes sociales se han ido contra el influencer Carlos Muñoz por humillar a un mesero que estaba trabajando en una de las charlas que imparte.

En un fragmento de video que circula en Twitter se ve a Muñoz dando una plática, es entonces que se dirige al mesero que está atendiendo en el servicio de catering, como es conocido, y dice a través del micrófono:

"Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre porque si el hubiera ahorrado los últimos tres meses hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él ".

Esta forma despectiva de referirse al trabajador ha desatado todo tipo de respuestas y memes hacia el influencer conocido por ofrecer charlas motivaciones y de emprendimiento.

"Para tu conocimiento, esos ciudadanos trabajadores que tú calificas como 'los que no tienen el hambre' son exactamente las personas que menos oportunidades han tenido y que más esfuerzo hacen día a día para sacar a sus familias y país adelante", se lee en un comentario de Twitter.

"Si Carlos Muñoz fuera millonario no tendría que estar vendiendo cursos de cómo ser millonario", se lee en otro.

El fragmento de video data de 2020 y de acuerdo con otro video que Muñoz publicó en su canal le dio una beca a dicho mesero.

Otras de las respuestas de los usuarios de redes sociales apuntan al hecho de que los cursos de Muñoz cuestan miles de pesos y en ese sentido el mesero fue más inteligente que él "no pagó tu curso de 60 mil caros y escucho tu discurso de charlatán vende humos gratis", señaló un usuario.

Además hay quien dice que esto fue predicho por "Los Simpson" pues en un episodio hablan sobre los esquemas piramidales pero disfrazados, ya que Muñoz ha sido señalado por esto.

El empresario nacido en Querétaro es dueño de dos empresas, una consultoría llamada 4S Real Estate y otra llamada Instituto 11, con la que promueve el emprendimiento.