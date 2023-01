Se logró resolver inconformidades de empresas canadienses: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras reunirse con directivos de empresas canadienses del sector eléctrico, lograron resolver las inconformidades que tenían con el gobierno federal.

"Ayer estuve con empresarios de Canadá que tenían algunas inconformidades, ahora que vino el primer ministro Trudeau me pidió que si los atendíamos y, personalmente, con el gabinete económico, atendimos a cuatro empresas canadienses y resolvimos los cuatro problemas, sin ningún obstáculo".

---Problemas con 2 de 125 empresas mineras canadienses

Al término de la conmemoración del 80 aniversario de la promulgación de la Ley del IMSS, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reveló que hay dos empresas mineras que están siendo extorsionadas por grupos del crimen en Guerrero.

"Les decía a los canadienses que hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos solo problemas con dos, y además tienen razón, son extorsionados en Guerrero por grupos que se dedican a la delincuencia y ya lo estamos atendiendo", aseguró el presidente.

Ayer miércoles, el presidente López Obrador refirió que por parte de México, la queja es por una empresa que no paga impuestos.

Sobre las empresas del sector energético dijo que los temas estaban relacionados con unas plantas eléctricas de permisos que les dieron de "autoabasto", que de acuerdo a la ley son ilegales.

Dijo que una compañía hasta le compró las acciones a otra empresa italiana y comenzaron a hacer una sociedad con otras empresas mexicanas. Pero ello, "no es autoabasto porque no generan energía para las empresas canadienses que tienen el permiso, pero simulan".