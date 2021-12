Se mantiene semáforo verde en la CDMX

La Ciudad de México se mantiene otra semana, del 13 al 19 de diciembre, en semáforo epidemiológico verde, ante la pandemia de Covid-19 con descenso de ocupación hospitalaria y de casos de Covid-19.

El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, señaló un descenso de la ocupación hospitalaria.

"No vemos una señal de repunte, pero no lo descartamos", dijo.

Los ingresos hospitalarios presentan una caída que se ha mantenido y se encuentran la capital en los índices más bajos, con 32 ingresos a la semana, informó Eduardo Clark.

Indicó que el total de casos positivos es de 2.1%, parámetros que no habían durante toda la pandemia.

Clark puntualizó que el esquema de vacunación es de 102% con primera dosis; 95% con esquema completo; jóvenes de 15 a 17 con un 91%; y refuerzo, 4%.

El plan de vacunación, dijo, se reforzará a 469 mil 865 adultos mayores y la aplicación de la tercera dosis de refuerzo inicia el martes en Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Cuajimalpa.

Todas las vacunas de refuerzo aplicadas en la capital del país son AstraZeneca, puntualizó el director de la ADIP.

Ante la llegada de una caravana migrante a la Ciudad de México, Oliva López Arellano, secretaria de Salud capitalina, dijo que se alista la vacunación contra coronavirus para este grupo.