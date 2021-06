Se opone la CNTE a que se pida declaración patrimonial

OAXACA, Oax.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que se opondrá a que se les imponga a los maestros la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses; afirmó que se trata de hostigamiento administrativo y que es ilegal porque los profesores no son servidores públicos.

Mediante un pronunciamiento, explicaron que esta responsabilidad únicamente es obligatoria para los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía.

"Quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. De acuerdo a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2016, ratifica que solamente los servidores públicos deben rendir su Declaración patrimonial e intereses y precisa lo que se debe entender como servidor público".

En el caso de los trabajadores de la educación, la CNTE aseguró que se encuentran regulados por la Ley Federal del Trabajo, "aunque con la reforma educativa del gobierno de la autodenominada 4T nos colocan nuevamente en un régimen excepción laboral".

"Por tanto, no estamos obligados a rendir la declaración patrimonial y de intereses, así como no ser merecedores de ningún tipo de sanción, por no ser servidores públicos. Además de ser contradictoria, riesgosa y violatoria del Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicado en DOF en 2019".