Se pondrá lupa a análisis de reforma a GN: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que los legisladores tendrán que revisar con mucho cuidado la iniciativa de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene prevista sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador subrayó que la reforma que sea aprobada tendrá que cuidar los estándares internacionales y los cuerpos de élite civiles en materia de seguridad pública, pues precisamente el problema de la seguridad pública no es un tema simple, sino profundo: "Es un asunto delicado que ha generado controversia, desencuentro social e inconformidad", comentó.

Puntualizó que cualquier modificación al marco legal que rige a la Guardia Nacional tiene que garantizar criterios que han sido establecidos en otras partes del mundo y que cuentan con el aval de la comunidad internacional.

Sobre el argumento del Mandatario federal en el sentido de que al buscar que la corporación quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional se pretende que no se "eche a perder", como ocurrió con la Policía Federal, Monreal Ávila destacó que se trata de un propósito loable.

Sin embargo, señaló que los legisladores esperarán a que el Jefe del Ejecutivo federal envíe su propuesta, ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado, por lo que, por ahora no puede adelantar vísperas ni votos.

"[No puedo] precipitarme en la decisión porque no conocemos nada, estamos hablando todavía de un anuncio que ha hecho el [Jefe del] Ejecutivo federal de que hará el envío", por lo que se desconoce el alcance de la iniciativa.

"Hay que conocer la iniciativa para poder opinar sobre ella y hoy simplemente tenemos sólo el anuncio", manifestó.

"No sabemos en qué términos vendrá la propuesta, en qué modifica la Constitución, la ley, cuál es el propósito y el sentido con los cuerpos de élite civiles que habíamos creado en la Guardia Nacional (GN).

"Es un tema que habremos de discutir con mucha seriedad y con mucha responsabilidad en el Senado de la República, por eso no nos precipitamos en otorgar avales anticipados ni tampoco votos precipitados, tiene que reflexionarse con mucho cuidado", remarcó Monreal Ávila.

Lo que sí pronosticó el líder de los senadores de Morena es que será un debate muy intenso, en el que, por tratarse de una reforma constitucional, se necesitará mayoría calificada, misma que su bancada no tiene, "por lo que tenemos que convencer a los adversarios políticos de acompañar, en el caso de que así lo consideremos pertinente, esta iniciativa que nos enviará el Presidente de la República", insistió.

Asimismo, enfatizó que en las tres reformas constitucionales que anunció Andrés Manuel López Obrador en el tema eléctrico, electoral y en materia de Guardia Nacional, la postura formal y oficial de la bancada de Morena es que va a recibir el contenido de las propuestas: "No sabemos todavía el alcance de las mismas, pero obviamente las tres anunciadas implican una reforma constitucional, es decir, las dos terceras partes de los presentes en el pleno el día de la discusión.

"En este momento no podría adelantar vísperas", reiteró el morenista Monreal Ávila.

El líder de Morena indicó que, al no tener mayoría calificada, su partido y aliados deberán convencer a la oposición para obtener los votos necesarios.