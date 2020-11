Sé que estamos hartos del Covid pero no bajemos la guardia: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a los capitalinos a no bajar la guardia en las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus, pues sigue en incremento las hospitalizaciones de pacientes Covid.

"En efecto cambió la tendencia, 300 camas más ocupadas en la última semana; aún cuando estamos por debajo del 50% de capacidad hospitalaria, lo relevante, precisamente, es que cambió la tendencia en el crecimiento, esto nos pone en un alerta mayor, pues no queremos rebasar la capacidad hospitalaria y tampoco queremos regresar al semáforo rojo", dijo la mandataria.

Expuso que hasta ahora, la Ciudad de México ha salido adelante, por lo que llamó a la población a seguir utilizando cubrebocas, cumpliendo la sana distancia y el lavado de manos constante.

"Yo sé que todos estamos hartos del Covid-19, pero esto no quiere decir que bajemos la guardia", expuso.

En un video publicado en redes sociales, la mandataria presentó una gráfica en la que se muestra la hospitalización en la metrópoli, desde abril hasta el 12 de noviembre, y cómo ha ido creciendo desde el 5 de noviembre.

"Se estabilizó y después se fue reduciendo poco a poco y lo relevante que quiero mostrarles es el incremento en la última semana, cómo cambió de tendencia, aquí se muestran las camas con personas que tienen intubación en terapia intensiva, las camas generales y la suma de las dos", expuso.

Comentó que tal como se ha observado en otros países, el mayor número de contagios ocurren en bares y lugares cerrados, donde la gente consume alcohol y se relajan las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas, por lo que se decidió que a partir de mañana sábado 14 de noviembre, se suspendan, hasta nuevo aviso, el programa Reabre que permitía a los bares, cantina, antros y salones de fiestas abrir como restaurantes.

"De la misma manera pedirles a las y los jóvenes, a las familias que no hagan reuniones de más de 10 personas", explicó.

Asimismo, destacó que a partir de la próxima semana, el gobierno capitalino estará aumentando el número de pruebas y nuevos kioscos.