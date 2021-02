Se registra nuevo ataque en zona metropolitana de Guadalajara

Un nuevo ataque de un grupo armado en la Zona Metropolitana de Guadalajara provocó la muerte de 5 personas y dejó herida a una más. La Fiscalía de Jalisco informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas de este miércoles en la calle Morelos entre Mariano Arzuela y Guillermo Prieto en el municipio de Tlaquepaque, donde un comando irrumpió en una casa improvisada y atacaron a los ocupantes. Tras recibir el reporte, policías municipales arribaron al sitio y encontraron los cuerpos de tres hombres y una mujer con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego; además otra mujer y un hombre resultaron lesionados durante el ataque, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de los Servicios Médicos municipales.

Ambos fueron trasladados de emergencia a recibir atención, pero el hombre perdió la vida antes de llegar a un hospital. En el sitio del ataque se encontró una gran cantidad de casquillos percutidos que fueron colectados por los peritos forenses; de los agresores hasta el momento no se tiene información.



"Quieren sumir la ciudad en el miedo"

Tras recorrer una de las obras complementarias de la Línea 3 del Tren Ligero, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se refirió a los hechos violentos de los últimos días en la ciudad: "Cuando llegamos aquí vimos el parque lleno de gente, de niños todavía en la calle, de gente haciendo ejercicio, paseando a sus mascotas, trabajando en los comercios; esta ciudad es mucho más que aquellos que la quieran sumir en el miedo y la zozobra".

Indicó que junto con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, y el gabinete de seguridad se han analizado los hechos, aunque no abundó en el tema. "Es siempre un gusto estar aquí en Zapopan, un municipio importantísimo de Jalisco, un municipio que representa en muchos sentidos lo que es este estado, lo que es esta gran ciudad. Hoy en la mañana que llegué con Pablo (Lemus) aquí a este evento después de haber estado juntos en la reunión de seguridad en la que estamos abordando temas complejos, duros que se han vivido en las últimas horas me di cuenta al llegar aquí, y siempre esa parte alienta da nueva energía, cómo es importante recordar que nuestra ciudad es mucho más, muchísimo más que los que la quieren lastimar", dijo.