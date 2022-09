Se registra sismo de magnitud 4.7 en Acapulco, Guerrero

A-AA+

A través de sus redes sociales, el Sismológico Nacional reportó un sismo de 4.7 grados con epicentro al sureste de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo al organismo, el movimiento se registró a las 20 horas con 26 minutos.

Según comentarios en las redes sociales, el sismo se alcanzó a percibir en zonas de la Ciudad de México, sin que se activara la alerta sísmica.

Por su parte, Protección Civil de Guerrero indicó que se activaron los protocolos de atención, además de que se estableció comunicación con las autoridades municipales.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que el movimiento no ameritó alerta sísmica debido a que "la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos".

Hasta el momento, Protección Civil de México informó que no se han reportado afectaciones.